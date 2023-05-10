التموين : مصر من أكثر الدول تأمينا للسلع الاستراتيجية لخدمة المواطنين

قال الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد إول وزير التموين والتجارة الداخلية إنه حان الوقت للتحوط من التذبذبات السعرية العالمية.

وأضاف عشماوي خلال لقاء مع أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد أن مصر من أكثر الدول تأمينا للسلع الاستراتيجية لخدمة المواطنين.

وأكد عشماوي أن زيادة أسعار السكر والأرز التمويني بسبب فجوة السعر في السوق وتم الاضطرار لزيادة أسعار السلع التموينية لاستمرار طرحها للمواطنين.

وأشار عشماوي إلى أن تكلفة إنتاج الرغيف المدعم 95 قرشا يحصل عليه المواطن على البطاقة التموينية بسعر 5 قروش في حين تتحمل الدولة 90 قرشا، مؤكدا أن سعر الرغيف البلدي المدعم ثابت لم يشهد زيادة.