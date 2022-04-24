أكد الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه وجه مديريات التموين بالمحافظات بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أي سيارة تقوم بنقل القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح.
وأشار المصيلحي في بيان اليوم إلى أن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح لها قانونيا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد الأقماح المحلية هذا العام.
كانت مديرية تموين الفيوم قد ضبطت أحد الأشخاص قام بتجميع الأقماح بقصد الاتجار بها بعيدا عن الجهات المسوقة للقمح والتي أقرها وزير التموين واصدر بشأنها قرارا وزاريا لتنظيم عمليات توريد الأقماح إلى الجهات المسوقة بالصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك.
وتم مصادرة الكمية مع التاجر والتي تصل الى 6 الاف طن ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة، كما وجه وزير التموين والتجارة الداخلية مباحث التموين لمصادرة السيارة أيضاً.
يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرار وزاري رقم 51 لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الاقماح المحلية لموسم حصاد القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى أي مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.