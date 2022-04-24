أكد الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية ، أنه وجه مديريات التموين بالمحافظات ‏بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أي سيارة تقوم بنقل ‏القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح.

وأشار المصيلحي في بيان اليوم إلى ‏أن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح ‏لها قانونيا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ‏طبقا للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد ‏الأقماح المحلية هذا العام.

كانت مديرية تموين الفيوم قد ضبطت أحد الأشخاص قام ‏بتجميع الأقماح بقصد الاتجار بها بعيدا عن الجهات المسوقة ‏للقمح والتي أقرها ‏وزير التموين واصدر بشأنها قرارا وزاريا ‏لتنظيم عمليات توريد الأقماح إلى الجهات المسوقة بالصوامع ‏والشون المطورة والهناجر والبناكر المخصصة لذلك.

وتم ‏مصادرة الكمية مع التاجر والتي تصل الى 6 الاف طن ‏ووضعها بصومعة طامية بالمحافظة، كما وجه وزير التموين والتجارة الداخلية ‏مباحث التموين لمصادرة السيارة أيضاً.

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يذكر أن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية أصدر قرار وزاري رقم 51 ‏لعام 2022 بشأن تنظيم تداول الاقماح المحلية لموسم حصاد ‏القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى ‏أي مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات ‏التسويق.