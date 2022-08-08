«التموين» : مشاركة 500 محل باليوم الأول من الأوكازيون الصيفي 2022 في التصفية الثانية

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم افتتاح موسم التصفية الثانية للأوكازيون الصيفي 2022، اليوم الاثنين 8 أغسطس، والذي يستمر مدة شهر، ينتهي في 8 سبتمبر المقبل.

وقال كمال، خلال جولة تفقدية، اليوم، على المحالّ المشاركة في الأوكازيون الصيفي، إنه متوقع مشاركة 3500 محل، وقد يشهد زيادة في عدد المحالّ التجارية المشاركة في الأوكازيون بما يمثل تنشيطًا لحركة التجارة الداخلية.

من جهته قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه مستهدف، العام الحالي، مشاركة نحو 3500 محل تجاري ما بين قطاع عام وخاص واستثماري، في التصفية الثانية من الأوكازيون الصيفي 2022.

وأضاف أبو الفضل أن أكبر المحافظات مشاركة في الأوكازيون الصيفي هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، مشيرًا إلى أن عدد المحالّ المشارِكة في اليوم الأول للأوكازيون وصل إلى 500 محل تجاري.

وأوضح أبو الفضل أنه من الوارد مدّ فترة الأوكازيون، وذلك متوقف على رغبة التجار أصحاب المحالّ المشاركة، ومدى وجود ما يشجع على ذلك حتى يتم الحصول على موافقة وزير التموين على مدّ فترة الأوكازيون.

بينما قال رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأوكازيون الصيفي في التصفية الثانية تشارك فيه محال الملابس، والأدوات المنزلية والكهربائية،

موضحَا أن الأوكازيون مفتوح لمختلف قطاعات التجارة؛ بشرط الالتزام بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيض.

من جانبه قال عصام عمر، مدير محل الصالون الأخضر، إنه متوقع زيادة المبيعات خلال الأوكازيون الصيفي 2022، بنسبة تزيد عن 50% عما قبل الأوكازيون، مشيرًا إلى أن التخفيضات من 10 إلى 60% على الملابس.