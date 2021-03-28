التموين : مشاركة 3355 محلا تجاريا في الأوكازيون

أكد المهندس أيمن حسام ، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية ، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل إلى 3355 محلا تجاريا.

وقال حسام، في بيان اليوم، أن القاهرة قد تفوقت بعدد المحال المشاركة فى الأوكازيون بـ1269 محلاً تجاريا، يليها الجيزة 509، والإسكندرية 322، والمنيا 164، وسوهاج 97 محلا تجاريا.

وفى هذا الصدد أرسل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرًا حول ما تم فى الأوكازيون منذ القرار الوزاري بانطلاقة فى 7/2/2021.

وأشار التقرير الوارد إلى الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسب التخفيض فى الأوكازيون تباينت ما بين الــ 15% إلى 50% في بعض السلع.

وبحسب التقرير الوارد من قطاع التجارة الداخلية فإن الأوكازيون قد ساهم فى تنشيط التجارة فى تلك الفترة وساهم أيضا فى توفير كل احتياجات المواطنين من السلع المخفضة التي ساهمت فى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أن عدد المحاضر التي حررت والتي تتنوع ما بين عدم الإعلان بـ4 محاضر، 175 محضر بدون تصريح، 214 محضر أوكازيون وهمي، بالنسبة لحملات قطاع التجارة الداخلية بالوزارة.

وبالنسبة للمديريات فإن المحاضر تنوعت أيضا ما بين 5 محاضر عدم إعلان، و 612 محضر أوكازيون وهمي، ليصل عدد المحاضر من قطاع التجارة الداخلية والمديريات إلى 1068 محضرا.