التموين : مشاركة 2400 محل حتي الآن في الاوكازيون الصيفي

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحلات المشاركة في التصفية الموسمية الثانية ‏‏”الأوكازيون الصيفي” بكل المحافظات، وصل إلي 2400 محل تجاري حتى الآن .

واضاف بأنه يتم تسيير عدة حملات تفتيشية بأماكن تواجد المحال المشاركة، وبلغت عدد المحاضر للمحلات المخالفة إلى 290 محضرا تموينييا.

من جهته، قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه مستهدف العام الجاري مشاركة نحو 3500 محل تجاري ما بين قطاع عام وخاص واستثماري في التصفية الثانية من الأوكازيون الصيفي 2022.

وأضاف أن أكبر المحافظات مشاركة في الأوكازيون الصيفي هي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، مشيرًا إلى أن عدد المحال المشاركة في اليوم الأول للأوكازيون وصل إلى 500 محل تجاري.

وأوضح أنه من الوارد مد فترة الأوكازيون، وأن ذلك يتوقف على رغبة التجار أصحاب المحال المشاركة، ومدى وجود ما يشجع على ذلك حتى يتم الحصول على موافقة وزير التموين على مد فترة الأوكازيون.

يشار الي ان التصفية الثانية من الاوكازيون الصيفي بدأ في 2 اغسطس الجاري ويستمر حتي 2 سبتمبر المقبل .