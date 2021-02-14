التموين: مشاركة 2066 محلا في الأوكازيون الشتوي و156 مخالفة حتى الآن

تناشد وزارة التموين المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية

أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك أنه وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة المحال المشاركة بالأوكازيون للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، فقد تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير 156 محضرا تنوعت بين ( 3 محاضر عدم إعلان، و153 محضرا أوكازيون وهمي ).

وأوضحت وزارة التموين في بيان لها منذ قليل، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون بلغ 93 محال قطاع أعمال و 1923 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة 39 قطاع استثماري، ومشاركة 11 قطاع تعاوني.

وتناشد وزارة التموين ، المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.