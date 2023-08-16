«التموين»: مشاركة 1700 محل تجارى فى 5 قطاعات بالأوكازيون الصيفى 2023 حتى الآن

تسبب الأوكازيون الصيفى الذى بدأ فى السابع من أغسطس الجاري، فى تنشيط حركة المبيعات داخل المحال التجارية، بنسب تفاوتت بين بائع وآخر، وفق ما رصدته «المال»، فى جولة بشارع 26 يوليو التجاري، بينما رأى البعض الآخر أن الأوكازيون لن يفيد محالهم بشيء نتيجة تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية.

وقال محمد محمود، مدير محل فينوس لملابس السيدات، بشارع 26 يوليو، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، والذى بدأ الإعلان عن تطبيق التخفيضات فى محله قبل أسبوعين، إن الأوكازيون الصيفى ساهم فى تنشيط المبيعات بنسبة قاربت %50.

وذكر محمد أن المحل لا يطبق التخفيضات على جميع القطع الموجودة به، لافتًا إلى أن الخصم يصل إلى %60 على الملابس التى يشملها الأوكازيون، مضيفًا أن المتجر لا ينوى رفع نسبة التخفيضات خلال الفترة المقبلة.

بالانتقال إلى محل “تاى هاوس” للملابس الرجالي، فى منطقة وسط البلد، ذكر محمود حبش، مدير الفرع، أن الإقبال على الشراء خلال الأوكازيون الصيفى لم يرتفع كثيرًا؛ معللًا بأن المحل يقدم تخفيضات على مدار العام، لتنشيط حركة المبيعات طوال الوقت.

وأضاف محمود لـ «المال»، أن تاى هاوس يطبق خصومات تبدأ من 15% خلال أيام العام، تصل إلى %60 خلال فترات الأوكازيون، منوهًا بأن المحل اتجه إلى هذه الخطوة؛ بسبب ضعف الإفبال نسبيًا، فى ظل اهتمام المستهلكين بتحصيل السلع الأساسية، وتجنب شراء أى رفاهيات.

بينما قال أحمد سمير، مدير فرع متجر “فرح” لملابس الأطفال، إن الإقبال على الشراء ارتفع بنسبة %40 خلال فترة الأوكازيون، الذى يقدم تخفيضات تصل إلى %50 على جميع القطع الموجودة داخل المحل، لافتًا إلى أن أسعار فساتين البنات تبدأ من 200 وحتى 500 جنيه، فيما تسجل أقل قطعة لملابس الأولاد 250 وصولًا إلى 500 جنيه.

وأضاف مدير الفرع أن المبيعات تنتعش فى الغالب خلال فترات الليل؛ لأن الأهالى يهربون من حر النهار عبر التسوق ليلًا، منوهًا بأن يوم الجمعة من كل أسبوع يشهد زيادة أعلى فى المبيعات؛ بسبب تأجيل معظم الأنشطة للعطلة الأسبوعية غالبًا.

من جهته، رأى محمود علي، صاحب محل “أصيلة” فى منطقة وسط البلد، أن الاشتراك فى الأوكازيون الصيفى لن يفيد المحل كثيرًا؛ معللًا بأن الإقبال على الشراء منه تراجع منذ فترة وصفها بـ”الطويلة”، متوقعًا أن التخفيضات لن تغير من مجرى الأمور.

وعن مبيعات الأحذية والحقائب خلال فترة الأوكازيون، قال ياسين الجد، مالك محل “ليزا”، بشارع 26 يوليو، إن المحل لا يقدم أى تخفيضات أبدًا، معللًا بأن جميع المنتجات مصنوعة من جلد طبيعي، وهو له تسعيرة ثابتة، لا يمكن الحياد عنها.

وتبدأ أسعار الحقائب فى المحل من 205 جنيهات وحتى 450، بينما تستهل الأحذية سعرها عند 250 جنيها وتنتهى عند 490.

على الجانب الآخر، نشطت مبيعات الأحذية فى محل “العروبة”، بنسبة قاربت %30، خلال فترة الأوكازيون، التى وقّعت تخفيضات على معظم القطع بالمحل وصلت إلى %50، حسب ما أفاد به عمرو محمد، مالك المتجر.

بينما قال مروان أحمد عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، لـ”المال”، أن التخفيضات التى تتم على جميع الأجهزة فى العادة لا تتخطى الـ%20، وهى تكون من سعر المنتج نفسه وليس من هامش ربح التاجر.

وأضاف أحمد أن التخفيضات تكون منحصرة فى الأجهزة الكهربائية الخفيفة مثل أجهزة ومعدات المطبخ والمراوح، بينما البوتاجازات والتليفزيونات والثلاجات، تتراوح نسبة الخصم بها من 10 إلى %15.

وأشار أحمد إلى أن أسعار المراوح الستاند “مكتب” تتراوح من 500 إلى 800 جنيه حاليًا، والمراوح العامود من 750 إلى 1500 جنيه، والمروحة الحائط من 600 إلى ألف جنيه، بينما البوتاجازات تبدأ من 500 جنيه للمسطح وتصل إلى 7 آلاف جنيه.

وقال أحمد أبو الفضل مدير عام إدارة المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريح لـ”المال” أن عدد المحال التجارية المشاركة حتى الآن فى التصفية الثانية من الأوكازيون الصيفى الحالى بلغت 1700 محلًا على مستوى الجمهورية فى 5 قطاعات تجارية.

وأضاف أبو الفضل أن الاوكازيون الصيفى الحالى يشارك فيه 5 قطاعات هى الملابس، المصنوعات الجلدية، الأجهزة كهربائية، الستائر والمفروشات، الأدوات منزلية.

وأوضح أنه يتم تشديد الرقابة على المحال المشاركة فى الأوكازيون للتأكد من جودة البضائع المباعة للمستهلكين، وإصدار فواتير بيع، مع تطبيق نسب الخصم المعلنة خلال فترة الأوكازيون.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارا ‏ببدء التصفية الموسمية الثانية الأوكازيون الصيفى ‏فى 7 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.

وأوضح القرار أن المدة المحددة للأوكازيون شهر واحد ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين، كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال الراغبة فى المشاركة على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية.

إضافة إلى الإعلان عن ‫سعر السلع المعروضة ‏للبيع فى التصفية، موضح بها السعر الفعلى الذى كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

من جهته، قال مصدر فى جهاز حماية المستهلك لـ”المال”، أنه يتم تشديد الرقابة على جميع المحال التجارية فى السوق المحلية، خاصة المشاركة فى الأوكازيون الصيفى الجاري، من خلال حملات مكثفة على مدار ساعات عمل المحال التجارية، بهدف التأكد من كتابة السعر قبل الخصم وبعد الخصم، وتطبيق أوكازيون حقيقى وليس وهمي.

وأضاف المصدر أن المحال التجارية التى يتم توقيع غرامة مالية عليها خلال الأوكازيون الصيفى الجارى تتراوح من 10 آلاف إلى 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أكثر الغرامات تكون من خلال عمل أوكازيون وهمي، وبيع بضائع بدون فواتير.

يشار إلى أن الأوكازيون الصيفى الجارى يتم فيه طرح المنتجات بتخفيضات تصل إلى %70، إضافة إلى أنه مستهدف مشاركة ما يصل إلى 5 آلاف محل تجارى خلال فترة إقامته، وذلك وفقًا لما صرح به أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين خلال جولة تفقدية على المحال التجارية فى بداية الأوكازيون.