التموين: مستهدف تحديث بيانات 13 مليون بطاقة ضمن إجراءات منظومة الدعم

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد البطاقات المستهدف تحديث بياناتها تبلغ نحو 13 مليون بطاقة وذلك في إطار إجراءاتها لتحديث منظومة الدعم .

يذكر أن عدد البطاقات التموينية المدعمة يصل إلى 21 مليون بطاقة تموينية مقيد عليها 72 مليون مواطن يستفيد من الخبز المدعم ، ونحو 64 مليون مواطن من الـ 72 مليون مواطن يستفيد من السلع التموينية.

وقالت مصادر حكومية في وزارة التموين لـ”المال” إن تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن في الدعم المقدم له، بالإضافة إلى تحديث قواعد البيانات .

وأوضحت المصادر أن الوزارة تواصل تلقي طلبات المواطنين لتسجيل الهاتف عبر موقعي دعم مصر ومصر الرقمية بالإضافة إلى مكاتب التموين حتى موعد غايته 30 يونيو المقبل بعد قرار مد فترة التسجيل .

وأكدت المصادر أن هذا الإجراء من شأنه ضبط قاعدة بيانات بطاقات التموين في إطار خطة الوزارة لهيكلة قاعدة البيانات من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.

كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر اتخاذ بعض الإجراءات لتنظيم تسجيل رقم هاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، وتضمن ألا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه.

كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة.

وتم استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

ومن المتبع مع السجناء أصحاب البطاقة التموينية الصادر ضدهم أحكام قضائية بالحبس، ان تقوم أسرته بإبلاغ مكتب التموين التابع له لوقفه مؤقتا لحين انتهاء فترة العقوبة طوال مدة الحبس، ويقوم افراد الاسرة في هذه الحالة بتسجيل رقم هاتف لاكبر فرد من افراد الاسرة سنا ليكون هو رب الاسرة لحين عودة رب الاسرة الاساسي وانتهاء فترة عقوبته .

وطالبت الوزارة في تلك الحالة تقديم ما يثبت أن صاحب البطاقة من السجناء إلى مكتب التموين، وتجميع هذه المستندات بواسطة المديريات وإرسال أصول المستندات إلى ديوان عام الوزارة لاتخاذ اللازم.

وشدد الوزارة علي مديريات التموين بإخطار الإدارة التموينية والمكاتب ومراكز الخدمة بمجانية الخدمة المقدمة تماما وعدم تحصيل أي رسوم، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه.

وأشارت إلى أن تفعيل موقعي دعم مصر ومصر الرقمية ساهم في الحد من حدة الزحام أمام المكاتب، مشير إلى أن خطوات تسجيل رقم الهاتف علي الموقع تتضمن الدخول على موقع دعم مصر من خلال الرابط

https://www.tamwin.com.eg/

وبعد ذلك يتم الدخول على أيقونة “تسجيل رقم المحمول”.

ثم إدخال رقم البطاقة التموينية

اضغط على التالي

اكتب اسم رب الأسرة .

اكتب رقم الموبايل الخاص برب الأسرة المسجل باسمه

ثم الضغط على التالي بعد ذلك ستظهر رسالة بقبول رقم المحمول