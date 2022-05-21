«التموين»: مستقبل مصر للإنتاج الزراعي مشروع تنموي متكامل (فيديو)

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وأستاذ كلية الزارعة بجامعة عين شمس، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، هو ليس مشروع زراعي فقط ولكنه مشروع تنموي متكامل.

و أضاف ابو اليزيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أنه تم استزراع 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر، وتحقق ذلك في 4 سنوات في الوقت الذي كان قد يستغرق 30 عاما.

و تابع أبو اليزيد أنه تم إنشاء بنية تحتية عملاقة تضم شبكة طرق 200 كيلو متر ومحطة كهرباء بطاقة 350 كيلووات ومحطة مياه كبيرة لتوفير المياه في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

و لفت أبو اليزيد إلى أنه تم زراعة نحو 350 ألف فدان بمشروع مستقبل مصر بنظام الزراعة الذاتية، موضحا أن تكلفة استصلاح الفدان نحو 300 ألف جنيه، كما أن الدولة لأول مرة تتدخل وتنشئ أول بنية تحتية لمشروع عملاق ومتكامل يضم صوامع وتصنيع زراعي.

و أوضح أبو اليزيد أن المشروع يضم مشروع قومي لإنتاج التقاوي، كما أنه ينتج تقاوى تكفى لنحو مليون فدان قمح ويوفر أيضا يوفر نحو 1.8 مليون طن سكر كما أن الدولة حققت اكتفاء ذاتي من السكر يصل لنحو 90% حتى الآن.

و لفت أبو اليزيد إلي أن مصر كانت تستورد نحو 1.8 مليون طن زيت سنويا، كما أن مشروع مستقبل مصر يضع بذرة أساسية لتوفير الزيت وتحقيق الاكتفاء الذاتي لتقليل الاستيراد، كما يضم مشروع لزراعة 40 ألف فدان ذرة في الوقت الذي تستورد فيه مصر سنويا نحو 10 مليون طن ذرة.

و قال أبو اليزيد إن مصر تستورد سنويا من القمح وفول الصويا بما يقرب من 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أن مشروع مستقبل مصر يقلل فاتورة الاستيراد .