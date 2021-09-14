اقتصاد وأسواق

التموين: مراقبة مصانع وشركات تعبئة السكر والتأكد من كتابة سعر البيع للمستهلك

إطلاق مبادرة مع القطاع الخاص لطرح كيلو السكر بـ 8 جنيهات
محمد مجدي 4:11 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 4:11 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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أكد العميد محمد لبيب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القاهرة أنه يتم بشكل دوري الرقابة على مصانع وشركات تعبئة السكر مع التأكد من طباعة سعر البيع للمستهلك على كيلو السكر .

وقال لبيب خلال جولة تفقدية لمبادرة أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لطرح كيلو السكر بسعر 8 جنيهات للمواطنين إنه تم التأكد من وزن ونوعية السكر المطروح خلال المبادرة و مدى صلاحيته .

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وأشار لبيب إلى أنه يتم طرح السكر في تلك المبادرة بأسعار أقل من السوق المحلية بنسبة تصل إلى 25٪ .

من جهة أخرى قال أحمد عبد الوهاب مدير التجارة الداخلية في مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القاهرة أن تلك المبادرة تستهدف كافة المناطق الأكثر احتياجا في القاهرة حيث مستهدف ضخ 1000 طن سكر .

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وشارك في الجولة التفقدية كريم جمعة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون التجارة الداخلية، ورمضان الشحات مدير. المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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