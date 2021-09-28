اقتصاد وأسواق

التموين: مد معرض «أهلا مدارس» الرئيسي إلى 2 أكتوبر

بدلا من انتهائه يوم 30 سبتمبر الجاري
محمد مجدي 12:35 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 12:35 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد معرض أهلا مدارس الرئيسي بمحافظة القاهرة ( أرض المعارض بمدينة نصر ) حتي يوم 2 أكتوبر 2021 بدلا من انتهائه يوم 30 سبتمبر الجاري .

و قال مهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بأن قرار وزير التموين بمد معرض أهلا مدارس يأتي فى إطار الاقبال الكبير من جانب المواطنين على المعرض الرئيسي لشراء كل الاحتياجات الخاصة بالاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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وأشار حسام إلى أن قرار المد جاء بالتعاون والتنسيق مع المهندس ابراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

وأكد حسام بأن نسبة التخفيضات بمعارض اهلاً مدارس تتراوح بين 25% إلى 30%، وذلك بمشاركة 210 عارض يشاركون في معرض اهلاً مدارس الرئيسي ويقام على مساحة 3000 م2.

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ومن الجدير بالذكر بأن معظم شعب الاتحاد العام للغرف التجارية تشارك بالمعرض وهى شعبة الادوات الكتابية والمدرسية وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية وشعبة الملابس الجاهزة وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية .

كما يشمل كل إحتياجات طلاب المدارس فى أقسام وتشمل (أدوات مكتبية وكتابيه والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة الى الادوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلى).

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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