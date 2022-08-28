التموين : مد فترة تسجيل رقم المحمول علي بطاقات التموين حتي ‏30 سبتمبر المقبل

اصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضي بمد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقات التموين حتي 30 سبتمبر المقبل.
وأشار في بيان اليوم إلي ان التوجيه يأتي تسهيلًا علي المواطنين أصحاب البطاقات التموينية ، ونص القرار في المادة الثانية على استمرار فتح موقعي (دعم مصر – مصر الرقمية) لتسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم .
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ان تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد بيانات بطاقة الدعم.
وأشار إلي ان رقم الهاتف المحمول سوف يساهم في سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به او عبر ارسال رسائل قصيرة له علي الهاتف المحمول.
وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير ان مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة، بالإضافة إلي موقعي ( دعم مصر – مصر الرقمية ) أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم.
وأشار إلي ان القرارات والتوجيهات الوزارية السابقة سهلت الأمر علي المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة، وتم استثناء اسر السجناء وكبار السن الغير قادرين علي الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي ان يتقدم احد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.