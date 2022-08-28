التموين : مد فترة تسجيل رقم المحمول علي بطاقات التموين حتي ‏30 سبتمبر المقبل

اصدر الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضي بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقات التموين حتي 30 سبتمبر المقبل.

وأشار في بيان اليوم إلي ان ‏التوجيه يأتي تسهيلًا علي المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية ، ونص القرار في المادة الثانية على استمرار ‏فتح موقعي (دعم مصر – مصر الرقمية) لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم .‏

وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏ان تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم.

وأشار إلي ان رقم الهاتف المحمول سوف يساهم في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به او عبر ارسال رسائل ‏قصيرة له علي الهاتف المحمول.

وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير ‏ان مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة، بالإضافة إلي موقعي ( ‏دعم مصر – مصر الرقمية ) أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف ‏المحمول علي بطاقة الدعم.

وأشار إلي ان القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر علي المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب ‏الأسرة، وتم استثناء اسر السجناء وكبار السن الغير قادرين علي الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي ان ‏يتقدم احد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.