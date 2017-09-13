التموين: مد فترة الأوكازيون الصيفي لآخر شهر سبتمبر

كتب محمد مجدي قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه قرر مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى آخر الشهر سبتمبر الحالي.ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام بالغرق التجارية خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في وزارة التموين، إن الغرف التجارية بالتنسيق مع وزارة التموين وا

كتب محمد مجدي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه قرر مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى آخر الشهر سبتمبر الحالي.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام بالغرق التجارية خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في وزارة التموين، إن الغرف التجارية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نظموا معرض “أهلا مدارس” بمقر الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض، وجاء ذلك خلال مؤتمر “أهلا مدارس”.

وأضاف الوكيل أن هناك 13 معرضا بمحافظات مختلفة في محافظة دمياط – الجيزة – الغربية – الشرقية – الدقهلية – القليوبية – الإسماعيلية – القيوم – المنيا – شمال سيناء.

وأشار إلى أن الغرف تسعى لإقامة منافذ بيع جماعية يشارك بها كبرى الشركات، وذلك حرصا من الغرف على توفير احتياجات المدارس للأسرة بأسعار مناسبة

وقال إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ستشارك في المعرض بالمواد الغذائية الأساسية الألبان والجبن والبسكوت للطالب وستقدمها بأسعار تقل عن أسعار الجملة.

كما لفت علي إلى مبادرة بنك مصرفي تقديم تسهيلات التقسيط للأجهزة الحاسبات الآلية الأسرة المصرية بالمعرض، بالإضافة لمشاركة جريدة الأهرام بتوفير المنتجات الورقية.