«التموين»: مد فترة إقامة الأوكازيون الصيفي إلى 30 سبتمبر

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا بمد فترة الاوكازيون إلى 30 سبتمبر القادم ، ونص القرار أن يكون لكل محل أسبوعين.
كما نص القرار أيضا ضرورة حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير أن عدد المحال المشاركة فى الاوكازيون وصل إلى 1720 محال تجارى متنوع مابين ادوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية مشيرا إلى أن الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار.
وأكد أن التخفيضات الموجودة بالإوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل بضاعتهم الموجودة لديهم.
وأشار الي إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية، واحداث حالة من الرواج التجارى ويساهم فى تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل انواعها.