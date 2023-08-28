«التموين»: مد فترة إقامة الأوكازيون الصيفي إلى 30 سبتمبر

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا ‏وزاريًا بمد فترة الاوكازيون إلى 30 سبتمبر القادم ، ونص القرار أن يكون لكل محل أسبوعين.

كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون ‏الوزير أن عدد المحال المشاركة فى الاوكازيون وصل إلى 1720 محال تجارى متنوع مابين ادوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية مشيرا إلى أن ‏الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار.

وأكد أن ‏التخفيضات الموجودة بالإوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار الي إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، واحداث حالة من الرواج التجارى ويساهم فى تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل انواعها.