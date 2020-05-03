التموين: مد صرف سلع نقاط الخبز حتي نهاية مايو

بدلا من يوم 20 في الشهر

أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، وافق على تمديد قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم حتي نهاية الشهر .

وقال مدكور في تصريح خاص لـ”المال” إنه تقرر مد فترة صرف حاملي البطاقات التموينية لنقاط الخبز حتي نهاية شهر مايو الجاري ، بدلا من يوم 20 في الشهر.

كانت “المال” انفردت الشهر الماضي بقرار وزير التموين مد صرف سلع نقاط الخبز حتي نهاية الشهر.

يذكر أن منظومة الخبز المدعم تقوم على صرف 150 رغيف شهريا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين ، وعند توفير عدد من الأرغفة يتم احتساب كل رغيف بنقطة يتم تجميعها في الشهر التالي .

ويقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف تلك النقاط من المنافذ التموينية المختلفة في شكل سلع غذائية و غير غذائية .

وأضاف مدكور، أن هذا القرار ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين لحماية المواطنين من خطر فيروس كورونا ومنع انتشاره في التجمعات .

يشار إلى أنه تم البدء في صرف مقررات شهر مايو الجاري مع صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية. د.عمرو مدكور يتحدث لـ «المال»

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرار مارس الماضي بصرف المقررات التموينية وفارق نقاط الخبز من الساعة ٧ صباحا الى الساعه ٧ مساء وذلك من خلال ٣٥ ألف منفذ تمويني على مستوي الجمهورية.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه .

ويقسم الدعم إلي 38 مليارا للسلع التموينية، و 51 مليارا للخبز المدعم؛ لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلي شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.