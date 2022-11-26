قرر الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد القادم الموافق 4-12-2022، موضحا أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للتسعيرة التي أقرها دولة رئيس الوزراء.

وشدد المصيلحي في بيان اليوم، علي ‏أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

من جهته، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير إن الوزارة كانت قد أهابت بجميع الفلاحين وأصحاب ‏الحيازات الزراعية والمزروعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية ‏وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنه ‏‏2022 لتنظيم عمليه التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم.

وأشار القرار في بنوده إلي إلزام المزارعين بتوريد طن أرز ‏شعير عن كل فدان مزروع حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 ‏إلى 4 طن أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% ‏من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة ‏المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في ‏المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.‏

وشدد بعدم حظر الأرز عن ‏التداول من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏باي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ‏ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك.

وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏