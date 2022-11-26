قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد القادم الموافق 4-12-2022، موضحا أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للتسعيرة التي أقرها دولة رئيس الوزراء.
وشدد المصيلحي في بيان اليوم، علي أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
من جهته، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير إن الوزارة كانت قد أهابت بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية والمزروعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 لتنظيم عمليه التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأشار القرار في بنوده إلي إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 طن أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.
وشدد بعدم حظر الأرز عن التداول من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه باي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك.
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.