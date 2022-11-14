التموين : مخزون السلع الاستراتيجية وبالأخص القمح يكفينا 6 أشهر

شدد الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، أن مخزون السلع الاستراتيجية في البلاد آمن ومستقر بالأخص القمح الذي يكفينا إلى 6 أشهر وصولا لشهر أبريل 2023.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً بمخزون السلع الاستراتيجية وهذا يتجلى في اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير التموين لمتابعة الأوضاع في السوق، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في أي سلعة .

ولفت إلى أنه يجرى خبز نحو 270 مليون رغيف يومياً في ظل توافر القمح بما يكفي ويغطي حتى إبريل 2023.

وحول أوضاع المخزون الاسترتيجي لبقية السلع قال خليل إنه فيما يتعلق باللحوم السودانية والمستوردة يتم ضخها عبر منافذ وزارة التموين البالغ عددها 1300 منفذ بسعر 115 للكيلو جرام ومخزون اللحوم يكفي لمدة 12 شهراً وستة أيام وكذا الدواجن يتم ضخها ومحزونها يكفي لمدة أربعة أشهر وثمانية أيام وبنفس السعر.

ولفت إلى أن مخزون المكرونة الاستراتيجي يكفي لمدة خمسة أشهر وثمانية أيام ومدة تغطي أربعة أشهر بالنسبة لمخزون السكر وينزامن ذلك مع قرب موسم حصاد السكر لمحصولي القصب والبنجر خلال شهري يناير وفبراير القادمين.