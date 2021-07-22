«التموين» : محافظة القليوبية الأكثر ارتكابًا للمخالفات في المخابز

بعدد 252 محضرًا يليها محافظة المنوفية بعدد 146 محضرًا للمخابز تنوعت بين نقص وزن وتوقف عن الصرف والغلق.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن غرفة عمليات قطاع الرقابة والتوزيع اليوم قامت بتحرير عدد من المحاضر لبعض المخابز البلدية بعدد من المحافظات تتنوع ما بين نقص الوزن والمواصفات وتوقف عن الصرف. وأوضحت التموين، في بيان، اليوم، أن التقرير الذي تم إرساله الي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يفيد بأن محافظة القليوبية تصدرت الموقف بعدد 252 محضرًا يليها محافظة المنوفية بعدد 146 محضرًا للمخابز تنوعت بين نقص وزن وتوقف عن الصرف والغلق.

وجاءت محافظة الغربية بعدد 118 محضرًا، يليها الجيزة بعدد 115 محضرًا لتحتل محافظتى السويس وبنى سويف العدد الأقل فى المحاضر بواقع يصل إلى 7 محاضر فقط.

كما تناول التقرير الصادر عن غرفة العمليات المركزية بقطاع الرقابة والتوزيع أن عدد المحاضر التى تم تحريرها فى فترة إجازة العيد تتصدر فية دمياط المشهد بعدد 92 محضرًا متنوعًا بين عدم الإعلان عن أسعار السلع وسلع منتهية الصلاحية أيضًا وذبح خارج السلخانة، يليها الدقهلية بعدد 29 محضرًا، والأقصر والفيوم وسوهاج.

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمى، أن وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع على مدار الساعة استقرار الحالة التموينية من خلال غرفة عمليات الوزارة والمديريات، وكذلك حالة توافر السلع بالأسواق أيضًا.

وأشار كمال إلى أن ‘المصيلحى” يتابع أيضًا كل قطاعات الوزارة الأخرى، ولا سيما بالتواصل مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة كالصوامع وشركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعمل المجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.