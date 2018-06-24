التموين: مجموعات عمل للتفتيش على المخابز والبقالة

محمد مجدي:أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين تلقى تعليمات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالسيطرة على الأسواق وضبط المتلاعبين والفاسدين من أصحاب المخابز والبقالة التموينية.وقال المصدر لـ"المال" إن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على تقسيم موظفيها لمجموعات عمل للرقا

محمد مجدي:

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين تلقى تعليمات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالسيطرة على الأسواق وضبط المتلاعبين والفاسدين من أصحاب المخابز والبقالة التموينية.

وقال المصدر لـ”المال” إن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على تقسيم موظفيها لمجموعات عمل للرقابة على المخابز ومحلات البقالة التموينية لضبط المتلاعبين والمخالفين في صرف مقررات التموين والخبز للمواطنين.

وأضاف أن سحب الرخصة عقوبة المخبز المخالفسواء في وزن الرغيف أو سعر الخبز أو أي مخالفة أخرى.

وأشار إلى أن جميع موظفين الوزارة ومديري المديريات تلقوا تعليمات من وزير التموين بعدم المكوث في المكاتب والنزول في الشارع لمراقبة الأسعار والمخابز ومحلات البقالة وأن الموظف الذي سيرفض الانضمام لمجموعة عمل سيتم إحالته للمعاش المبكر.

يذكر أن العقوبات الموقعة على المخابز والمحال التموينية طبقا للعقد الموقع بينهما وبين وزارة التموين ينص على “في حالة ارتكاب مخالفة يتم تحرير غرامة مالية وعند تكرارها يتم إحالتها للنيابة وتوقيع العقوبة طبقا لحجم المخالفة وعند ارتكابها للمرة الثالثة يتم سحب الرخصة”.