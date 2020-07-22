«التموين» : مبادرة تشجيع المنتج المحلي لا تشمل السلع الغذائية (فيديو)

المواطن يحصل على خصم بقيمة 10% كحد أقصى لبطاقة التموين الواحدة خلال شراء السلع، التي تتضمنها مبادرة تشجيع المنتج المحلي

كشف الدكتور عمرو مدكور، مساعد وزير التموين لنظم المعلومات، تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلي.

وقال مدكور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن وزارة المالية طلبت قاعدة بيانات بـ22 مليون بطاقة يستفيدون من التموين لاستخدامها في المبادرة، مؤكدًا أن المبادرة لا تتعلق بالسلع الغذائية.

وأضاف أن المواطن يحصل على خصم بقيمة 10% كحد أقصى لبطاقة التموين الواحدة خلال شراء السلع، التي تتضمنها مبادرة تشجيع المنتج المحلي.

وأوضح أن السلع التي تشملها المبادرة لا تتعلق بوزارة التموين، بل سلع أخرى كالمنتجات الكهربائية، على سبيل المثال.