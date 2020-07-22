اقتصاد وأسواق

«التموين» : مبادرة تشجيع المنتج المحلي لا تشمل السلع الغذائية (فيديو)

المواطن يحصل على خصم بقيمة 10% كحد أقصى لبطاقة التموين الواحدة خلال شراء السلع، التي تتضمنها مبادرة تشجيع المنتج المحلي
محمد مجدي 9:56 م, الأربعاء, 22 يوليو 20 9:56 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

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كشف الدكتور عمرو مدكور، مساعد وزير التموين لنظم المعلومات، تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلي.

وقال مدكور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن وزارة المالية طلبت قاعدة بيانات بـ22 مليون بطاقة يستفيدون من التموين لاستخدامها في المبادرة، مؤكدًا أن المبادرة لا تتعلق بالسلع الغذائية.

وأضاف أن المواطن يحصل على خصم بقيمة 10% كحد أقصى لبطاقة التموين الواحدة خلال شراء السلع، التي تتضمنها مبادرة تشجيع المنتج المحلي.

وأوضح أن السلع التي تشملها المبادرة لا تتعلق بوزارة التموين، بل سلع أخرى كالمنتجات الكهربائية، على سبيل المثال.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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