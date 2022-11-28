التموين: ما ينفعش ننتج الأرز ونستورده وعلى المزراعين سرعة الإخطار بالكميات المخزنة

أكد الدكتور عبدالمنعم خليل ، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن لا يمكن أن نكون دولة تنتج الأرز ونستورده، داعيا المزراعين سرعة الإخطار بالكميات المخزنة.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال إن الأرز مطروح في كافة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية وتتراواح أسعارها بين 12 جنيها للسائب والمعبأ 15 جنيها.

ولايشمل ذلك الارز الفاخر الذي يباع بسعر 18 جنيها للكيلو، وفق خليل.

وأوضح أن تحديد تسعيرة توريد الأرز ليست اختصاص وزارة التموين فقط بل نتيجة لجنة مشكلة من وزارت الزراعة والتموين والمالية وإتحاد الصناعات ولجنة الصناعة بمجلس النواب “

وأوضح أن مهلة الأسبوع تنتهي يوم 4 ديسمبر، متايعا: نهيب بالمزارعين الإخطار، والتوجه لمديرية التموين، أنه على كل فدان 25% من الإنتاج، في إطار توفير الأرز على مدار العام، لطرحه بـ10.5 جنيه في منافذ التموين، وبـ14 جنيه الأرز الحر”.



ولفت إلى أن الحكومة سعرت الأرز بـ 6600 أو 6850 جنيه للطن الأزر الشعير وهذا سعر عادل للمزارع، وفي العام السابق سعر الأرز كان 3500 جنيه.



وشدد أنه لا يوجد أزمة في الأرز، وحجم إنتاج الارز يزيد عن حجم الاستهلاك قائلاً ك مانفعش نبقى دولة منتجة للأرز ونستورد أرز تموين من الخارج على مدار ثلاثة أشهر.