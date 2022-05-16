التموين: لن يضار أي مواطن من تسجيل رقم هاتفه المحمول على البطاقة التموينية

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات أنه تم مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى 30 يونيو المقبل .

وأضاف مدكور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن تسجيل رقم المحمول يتم من أي مكتب على مستوى الجمهورية وليس مرتبطا بمحل الإقامة .

وتابع مدكور أنه سيتم فتح إدارة موقع دعم مصر قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لاستقبال طلبات المواطنين من خدمة تسجيل رقم المحمول الخاص بهم .

وأكد مدكور أنه لن يضار أي مواطن من تسجيل رقم هاتفه المحمول ولن يتم حذف أي مستفيد من البطاقة التموينية ، حيث أنه سيتم إرسال رسالة على الهاتف موضح بها رصيده على البطاقة سوار التموين أو الخبز المدعم .

وأوضح مدكور ان عدد المستفيدين من الدعم التمويني ما يقرب من 23 مليون أسرة تضم 73 مليون مستفيد بالخبز و64 مليون مستفيد من التموين.

وقال مدكور أن تحديث البيانات بالمجان ، و المستندات المطلوبه من المواطن هي تقديم الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية ورقم تليفون محمول رب الأسرة مسجل باسمه على شبكة المحمول ، ولا حاجة لوجود مستند من شركة المحمول بملكية صاحب البطاقة لخط المحمول .

وأضاف مدكور أنه يتم خلال 48 ساعة التأكد من صحة رقم المحمول الذي تم التقدم به أو عدم صحته .