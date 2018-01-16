التموين: لن يتم إضافة مواليد للبطاقات حتى نهاية يونيو المقبل

الإعلان أسعار القمح المحلي مارس المقبلكتب محمد مجدي أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات، قبل انتهاء السنة المالية الحالية ٢٠١٧/٢٠١٨. جاء ذلك عقب افتتاح الوزير اليوم يرافقه اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس والل

الإعلان أسعار القمح المحلي مارس المقبل



كتب محمد مجدي

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات، قبل انتهاء السنة المالية الحالية ٢٠١٧/٢٠١٨.

جاء ذلك عقب افتتاح الوزير اليوم يرافقه اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك مقر جهاز حماية المستهلك الجديد بالمحافظة في إطار لتغطية جميع محافظات الجمهورية بمقار لجهاز حماية المستهلك لتفعيل الدور الرقابي المنوط به ومساندة المستهلكين الحصول علي حقوقهم .

وأشار إلى أن اتخاذ هذا القرار يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزارء توفير المخصصات المالية لذلك.

وفيما يتعلق بالمنظومة الجديدة للطاقات، أوضح أنه تم تلقي ٤٠ ألف طلب من ( بدل تالف– فاقد- فصل اجتماعي– إعادة قيد) خلال الـ ٥ أيام الماضية فقط.

وأوضح أن المكاتب تقوم بتلقي طلبات المواطنين وتقديم خدماتها عبر المحمول، مؤكداً أن هناك التزام بتسليم البطاقات للمواطنين خلال المدة المحددة.

وقال المصيلحي إنه سيتم الإعلان عن أسعار توريد القمح المحلي ، خلال النصف الثاني من مارس القادم.

وأكد أن الأسعار ستراعى تحقيق عائد مجز للفلاح، دون الإخلال بقواعد السوق العالمي،كما يجري تحديد الاجراءات التي سيتم تنفيذها أثناء في عملية التوريد خلال الموسم والذي يبدأ منتصف أبريل القادم.

** احتياطي القمح





وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتجيي من القمح بلغ ٣.٤ مليون طن

وفيما يتعلق بقرار إعلان السعر على المنتجات، قال إن هناك استجابة لكبيرة من التجار ، كمان أنه يتم تنفيذ حملات يومية على الأسواق لبيان مدى الالتزام بتنفيذ القرار لحماية المستهلك.

وأضاف المصيلحي، انه لن يتم تطبيق أي عقوبات خلال الشهر الجاري ، لان الهدف الاساسي هو تحديث منظومة التجارة الداخلية ، ومنع التلاعب من قبل التجار ، مشيراً إلى أنه مع بداية الشهر المقبل سيتم تنفيذ العقوبات.

وقال إنه لا توجد مشاكل مع توريد السكر المحلي، ونسعي لمشاركة أكبر من القطاع الخاص مع الشركات الحكومية، ووزارات الزراعة لإنجاح الموسم الحالي الازمات، لافتاً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي ٤ أشهر .

وكشف المصيلحي، عن صعوبة خفض أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية، خاصة وأن الشركة القابضة والشركات التابعة تتحمل تكاليف إضافية بما يمنعها من تحقيق هامش ربح.

ولفت إلى أن الوزارة تتحمل ٧ جنيهات فرق سعر في كيلو اللحوم البرازيلي لتباع للمستهلك بـ ٦٠ جنيهاً بدلاً من ٦٧ جنيها ، كما أنه يتم الحفاظ عليكليو اللحم السوداني عند ٨٥ جنيهاً