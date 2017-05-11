التموين للمواطنين: من فضلك حدث بياناتك

محمد مجديأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة، تظهر لهم عبارة "من فضلك حدث بياناتك" على إيصال صرف السلع التموينية الشهرية، بهدف تدقيق بيانات الرقم القومى الخاصة بهم، حتى 30 يونيو 2017.وشدد ال



محمد مجدي

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة، تظهر لهم عبارة “من فضلك حدث بياناتك” على إيصال صرف السلع التموينية الشهرية، بهدف تدقيق بيانات الرقم القومى الخاصة بهم، حتى 30 يونيو 2017.

وشدد الوزير على أن صرف السلع التموينية والمنحة التى أقرتها الحكومة بقيمة مليار جنيه إضافية خلال شهر رمضان سيشمل جميع المقيدين على البطاقات التموينية دون اسثناء، ولا علاقة له باستمرار إجراءات تحديث البيانات.

ووأوضح أن تلقى طلبات تحديث البيانات مستمر بإحدى طريقتين، من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالتحديث (www.tamwin.com.eg)، أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بدون مقابل، وتيسيرا على المواطنين يمكن طباعة استمارة التحديث مباشرة من الموقع الرسمى للوزارة www.msit.gov.eg، ولا داعى لتكرار التحديث أكثر من مرة.

يذكر أن 55.4 مليون مواطن مواطن مقيدين على بطاقات التموين ثبت صحة بياناتهم الخاصة بالأرقام القومية غير مطلوب منهم التقدم لتحدث البيانات.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).