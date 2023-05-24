«التموين»: لدينا كميات كافية من اللحوم السودانية والأسترالية طازجة ومجمدة (فيديو)

قال محمد أبو مندور، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا توجد مشكلة في مخزون اللحوم الحية والمجمدة ومتوافرة بكميات ضخمة، ويتم طرحها بشكل مستمر في فروع المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من السوق المحلية.

وأضاف أبو مندور خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، أنه يوجد رصيد من العجول الحية كافية في مجازر أبو سمبل بأسوان، ضمن التعاقدات التي تمت مع السودان.

وأكد “أبو مندور” أن وزارة التموين لديها أرصدة من المواشي الحية تكفي حتي بعد عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنه توجد أيضًا لحوم ضان مجمدة، ولحوم بتلو مجمدة أسترالي، ولحوم سودانية طازجة.

وأوضح أبو مندور أنه يتم طرح تلك اللحوم بسعر 195 جنيهًا للكيلو الواحد، من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية في القاهرة والجيزة والاسكندرية، وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة في باقي محافظات الجمهورية.