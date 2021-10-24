اقتصاد وأسواق

التموين : لدينا تخفيضات تصل إلى 20-30% في أسعار الخضار واللحوم

في منافذ المجمعات الاستهلاكية في 1600 فرع
المال - خاص 11:54 م, الأحد, 24 أكتوبر 21 11:54 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

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كشف المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن هناك كافة أنواع الخضر والفاكهة مطروحة في منافذ الشركات التابعة وتخفيضات تصل إلى 20-30%.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” أ

وقال: ” لدينا خضر بكافة أشكالها وأنواعها في منافذ المجمعات الاستهلاكية في 1600 فرع من خلال الشركة المصرية والعامة والنيل والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والاهرام بتخفيضات تصل إلى 20-30% حيث بلغت بلغت أسعار الخيار للكيلوا 7 جنيهات والبطاطس ثمانية جنيهات”.

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وأوضح أن الصنوف المطروحة في تلك المجمعات ذات تعبئة وتغليف في أطباق بشكل جيد ومتميز بالاضافة إلى جودتها العالية وتقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراواح مابين 20-30%.


ودعا المواطنين إلى التوجه إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية في الشركات والوزرات المختلفة في حال وجود إرتفاع في الاسعار في الاسواق حيث أن كل السلع متوفرة”.


وحول أسعار اللحوم قال خليل : “اللحوم المتوافرة بأسعار جيدة تبلغ 90 جنيهاً للكيلو من اللحوم السودانية و70 جنيهاً للبرزليلي والدواجن بسعر 37 جنيهاً للكيلوا وهي أسعار أقل من مثيلاتها بنحو 20-30%ومطروحة في كافة منافذ الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين”.

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وأكد أن الشركة القابضة لبلصناعات الغذائية تلعب دور رمانة الميزان في ضبط منظومة الأسعار عبر ضخكميات كبيرة من السلع في الاسواق لتناسب كافة المواطنين.

وأضاف: “لو التجار رفعوا الاسعار في السوق نستطيع إحداث توازن عن طريق مجمعات الشركة القابضة أو وزارة الداخلية عبر شركة أمان أو منافذ وزارة الزراعة وهناك تنسيق دائم بين الثلاث جهات بتوجيهات من القيادة السياسية”.

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وكشف أن زيادة المخازن اللوجستية حالياً حيث بات لدينا مخازن كبيرة وبفضلها بات المخزون الاستراتيجي يغطي ستة أشهر على الأقل مقارنة بذي قبل حيث كان الحد الأقصى لأي سلعة كمخزون استراتيجي 3 أشهر”.


وتابع: “أاصبح لدينا مخزون إستراتيجي في عدد من السلع بشكل كبير فعلي صعيد سلعة الأرز لدينا مخزون إستراتيجي يغطي نحو 10.5 اشهر والسكر أربعة اشهر ونصف والفول عشرة أشهر ونصف “.

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بقلم المال - خاص

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