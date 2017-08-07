التموين: لا زيادة في أسعار الزيت على البطاقات

المتحدث الإعلامى للوزارة: رصيد السكر والأرز والزيت كافٍ





محمد مجدي

نفي ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود زيادة في سعر الزيت التموينى، سواء بمحال البقالة، أو المجمعات الاستهلاكية.



وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن سعر الزيت الحر “تحيا مصر”، ارتفع بواقع 4.5 جنيه، ليصل إلي 20 جنيهاً في المجمعات الاستهلاكية “الأهرام والنيل والإسكندرية”، بداية من اليوم الإثنين.



وقال رمضان، لـ”المال”، إنه يتم بيع السلع التموينية للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك من خلال البطاقات التموينية الذكية، فى الوقت الذى يتم فيه بيع السلع ذاتها بأصناف وماركات مختلفة، بأسعار أعلى، ولكن تقل نسبياً عن مثيلاتها في باقي الأسواق.



وأوضح رمضان، أن زجاجة الزيت “تحيا مصر”، والتي ارتفع سعرها من 16 جنيها ليصل إلي 20.5 جنيه، لا يتم طرحها على البطاقات التموينية، حيث إن سعر الزيت التمويني الخليط واضح ومعلن وهو 14 جنيهاً وزن العبوة 800 جرام.



وكشف المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك أرصدة كافية من المقررات التموينية خاصة السكر بواقع 140 ألف طن، والأرز بواقع 50 ألف طناً، والزيت الخليط بواقع 136 ألف طناً، قائلاً: تلك الأرصدة أزيد من التي يتم سحبها من قبل المواطنين كل شهر.



يشار إلي أنه تمت زيادة المقررات التموينية لتصل إلي 20 سلعة غذائية واستهلاكية، ليصل عدد السلع بأصناف وأوزان وماركات مختلفة إلي 66 سلعة، يتم صرفها من قبل المواطنين المقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها 71 مليون مواطن، ويحصل الفرد الواحد على 50 جنيهاً يحصل من خلالها على سلع اختيارياً دون التقيد بسلعة معينة.