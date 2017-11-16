التموين: لأول مرة احتياطى القمح يرتفع لـ4 شهور

محمد مجدي قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لأول مرة يرتفع الاحتياطي من القمح يصل إلى 4 أشهر، ما يعطي مؤشرات جيدة على قوة الاقتصاد المصري. وأضاف المصيلحى، خلال الاجتماع المنعقد -اليوم الخميس- في جمعية رجال الأعمال، أنه يتم تعديل جميع المواصفات الخاصة باستيراد الأق

محمد مجدي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لأول مرة يرتفع الاحتياطي من القمح يصل إلى 4 أشهر، ما يعطي مؤشرات جيدة على قوة الاقتصاد المصري.

وأضاف المصيلحى، خلال الاجتماع المنعقد -اليوم الخميس- في جمعية رجال الأعمال، أنه يتم تعديل جميع المواصفات الخاصة باستيراد الأقماح، من خلال لجنة مشتركة بين التموين والزراعة والصحة.

وأكد المصيلحي أن الخطر على المصريين كبير، قائلًا: “أتمنى أن نحافظ على هذا البلد، وأخطر ما يمكن أن يضر المصريين أنفسهم، وهنا المعضلة حيث أن هناك جهات معنية بصحة المواطن ولنحترم هذه الأجهزة”.

وعن القضية المرفوعة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، أكد المصيلحي أنه يتم بحث أزمة الأرجوت بشكل فني أكثر، متسائلاً عن أسباب ودوافع المحامي خالد العوضي صاحب الدعوي في تلك القضية.

وأشار إلى أنه لن يتم استيراد أقماح دون الأرجوت، وذلك بناءً على أسس علمية، لأنه فطر لا ينمو في البيئة المصرية وتتم الغربلة بشكل دوري.