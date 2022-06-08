«التموين»: قطاع التجارة يمثل 30% من الناتج العالمي بواقع 28.5 تريليون دولار 2021

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الاستثمار والادخار والصناعة والتجارة والاستهلاك عناصر تسرع من وتيرة نمو الاقتصاد، وقطاع التجارة أكثر العناصر التي تساهم في النمو الاقتصادي.

وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي، أن التجارة تمثل 30% من إجمالي الناتج العالمي بواقع 28.5 تريليون دولار خلال 2021، تستحوذ التجارة الإلكترونية فقط على 5 تريليونات دولار حتى الآن، مقابل أكثر من تريليون دولار بقليل منذ 4 سنوات ماضية، ما يؤكد نمو حجم التجارة الإلكترونية بشكل كبير السنوات الماضية.

وأكد عشماوي أن حجم التجارة الالكترونية أصبح يقرب من 5 مليارات دولار في مصر خلال 2021، بنسبة 10% من قيمة التجارة الالكترونية في المنطقة، متوقعا أن تستحوذ مصر على 30% من حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة خلال 2022.

وأوضح عشماوي أن الحكومة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية يستهدف تقليل زمن تأسيس الشركات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.