التموين: قرار جديد لتنظيم عمل المطاحن والمخابز للحماية من «كورونا» (مستند)

يبدأ العمل بالقرار يوم السبت المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا، رقم 10 لسنة 2020- حصلت المال على نسخة منه- بشأن حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

ويشمل القرار متابعة صرف حصة 5 أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية قطاع عام وخاص، ذلك طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن طبقا للبرنامج التنفيذي المبلغ لكافة الجهات المعنية.

وتقوم شركة سمارت للكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصة يومين كرصيد بالمخابز مقدما، ذلك طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التي صرفها للمخابز يوم السبت 28-3-2020، أو آخر يوم عمل للمخبز وشحنها الي شركات المطاحن حتي تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز.

وعلى أن يتم إتاحة صرف اليومين على النظام بخلاف حصة يوم الأحد 29-3-2020 .

كما تقوم المطاحن التموينية بصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل يومين كارصدة بالمخابز مقدما لمرة واحدة.

يشار إلى أن عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوي الجمهورية يصل الي 28 الف مخبز .

تقوم بإنتاج مابين 250 الي 270 مليون رغيف خبز يوميا وذلك لعدد 71 مليون مواطن مستفيدين من الدعم الحكومي للبطاقات التموينية.

يبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في موازنة 2019/2020 ما يقرب من 89 مليار جنيه، بواقع 38 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا لدعم الخبز.

ويحصل الفرد المقيد على البطاقة التموينية شهريا على 50 جنيها لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25 جنيها.

ويحق للفرد من خلالها الحصول على سلع غذائية وغير غذائية، و150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد .