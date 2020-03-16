«التموين» : قبول 7 ملايين رقم محمول سُجلت على «دعم مصر»

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أنه تمّت الموافقة على 7 ملايين رقم محمول تم تسجيلها من خلال موقع دعم مصر، وذلك من قِبل حاملي البطاقات التموينية، في إطار تحديث بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي.

وقال المصدر إن موقع دعم مصر التابع لوزارة الإنتاج الحربى، استقبل حتى الآن تحديث بيانات نحو 18 مليون بطاقة تموينية، وذلك منذ يوم 4 فبراير الماضى حتى أمس الأحد 15 مارس.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت، في فبراير الماضي، أنه فى إطار استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية، تطالب حاملي البطاقات والذين تظهر لهم عبارة «برجاء تسجيل رقم الموبايل» على كوبون صرف المقررات والخبز المدعم فى شهر فبراير.

وأوضح المصدر أنه تتم متابعة رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله، من خلال وزارة الاتصالات وشركات المحمول؛ للتأكد من صحة رقم المحمول وأنه مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية، أو أحد المقيدين عليها.

وتابع أن من يقوم بالتسجيل على موقع دعم مصر ستظهر له رسالة “تم حفظ الموبايل”، وخلال أسبوع واحد هي دورة التأكد من الرقم، ستظهر له رسالة “تم قبول المحمول”. رسالة تسجيل المحمول على موقع دعم مصر

وأضاف المصدر أنه لن يتم وقف البطاقات التموينية التى لم يقم حاملوها بتسجيل رقم المحمول الخاص بهم أو بأحد المستفيدين منها على موقع دعم مصر. رسالة تم قبول رقم المحمول بعد الموافقة عليه

وكان قد تم تسجيل نحو 10 ملايين بطاقة تموينية على موقع دعم مصر حتى يوم 16 فبراير الماضي.

وأوضحت التموين أن ذلك عن طريق الدخول على موقع دعم مصر، وتسجيل رقم الهاتف المحمول على أن يكون مسجلًا باسم صاحب البطاقة.

وقال المصدر إن وزارة التموين لم تتسلم حتى الآن من وزارة الإنتاج الحربى، أعداد المواطنين الذين سيتم حذفهم من صرف المقررات التموينية، طبقًا لمحددات المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقّي الدعم الحكومي.

وأضاف أن مَن تمّ حذفهم من الدعم الحكومى، لديهم إمكانية العودة مرة أخرى، إلى البطاقة التموينية، من خلال تقديم ما يثبت انتهاء أو فقدان السبب الذى تم استبعاده من الدعم.

يُشار إلى أنه تم حذف 500 ألف مواطن فعليًّا من البطاقات التموينية من خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة من تنقية وتنقيح البطاقات، خلال العام الماضى.

وأوضح المصدر أن مَن تم استبعادهم من الدعم الحكومى، يتم فقط حذفهم من صرف المقررات التموينية، مع استمرار صرف الخبز المدعم.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة المالية 2019ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية، مقسمة إلى 38 مليار جنيه للتموين، و51 مليارًا للخبز.

وتضم منظومة التموين 21 مليون بطاقة تموينية؛ لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن، يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد ، وباقى الأفراد 25 جنيهًا كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بإلإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًّا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.