«التموين» : قائمة المقررات ثابتة ولم تشهد أى زيادات سعرية

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار السلع التموينية خلال شهر أكتوبر الحالى، خاصة السلع الأساسية “سكر ـ زيت ـ مكرونة ـ دقيق”، مشيرة إلي أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الفترة الماضية عار تمام من الصحة .

وقالت المصادر – في تصريحات لـ”المال” – أن معدلات صرف سلع شهر أكتوبر الجاري تسير بشكل طبيعي فى نحو 40 ألف منفذ على مستوي الجمهورية ، تشمل بدالي التموين ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

يذكر أن وزارة التموين تقوم بصرف السلع التموينية للمنافذ المسئولة عن طرحها لحاملي البطاقات التموينية بواقع 4 استعاضات شهريًا، بمعدل استعاضة واحدة كل أسبوع.

ولفتت المصادر إلي أن قيمة السلع التموينية المستهدف صرفها خلال أكتوبر الجاري لحاملي البطقات التموينية تزيد عن 3 مليارات جنيه، تستفيد منها 22 مليون بطاقة تموينية مقيد عليها 64 مليون مواطن مستحق للدعم الحكومي.

يشار إلي أن الحكومة قامت بتخصيص نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه، دعمًا للسلع التموينية في العام المالي الجاري 2023/2024، مقابل 90 مليارا للسنة المالية العام السابق 2023/2022.

وقالت المصادر إن عمليات صرف السلع التموينية في شهر سبتمبر الماضي تمت بشكل منتظم دون عجز في أي سلعة من الأصناف المطروحة على قائمة المقررات والتي تبلغ 29 سلعة ما بين بقوليات وغذائية واستهلاكية ومنظفات، وذلك من خلال جميع المنافذ التموينية.

يذكر أن المنافذ التموينية المسئولة عن صرف المقررات التموينية تنقسم إلى 30 ألف بدال تمويني، 8 آلاف منفذ جمعيتي، 1500 فرع مجمع استهلاكي، 500 منفذ تجزئة لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

في سياق متصل، قالت المصادر إنه تم صرف سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم في شهر سبتمبر الماضي بقيمة مالية بلغت 287 مليون جنيه، مقابل ما تم توفيره من الخبز في شهر أغسطس السابق له.

و سلع نقاط الخبز المدعم يتم صرفها للمواطنين الذين قاموا بتوفير أرغفة بلدية مدعمة من الحصة المخصصة لكل مواطن شهريًّا والتي يصل عددها إلى 150 رغيفًا في الشهر.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ السلع التموينية أيضًا في منافذ المجمعات الاستهلاكية، والتي تقوم بصرف مقررات شهر أكتوبر الحالي للمواطنين، حيث يطرح يوميًا ما يقرب من 130 طن سكر، و500 طن مكرونة، و10 أطنان دقيق، و12.5 ألف كرتونة زيوت تموينية وعباد وخليط.

كما توفر الشركة المصرية لتجارة الجملة 63 ألف طن من السكر، ومن 24 إلى 35 ألف طن زيت طعام ونحو 16 ألف طن دقيق، في منافذ التجزئة التابعة لها، بعدد يصل إلى 160 منفذًا يقوم بصرف السلع التموينية للمواطنين.