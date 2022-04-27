التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الفطر

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ‏سوف تعمل خلال إجازة العيد دون انقطاع لتوفير كل احتياجات ‏المواطنين من السلع الاساسية والتموينية.

وقال المصيلحي في بيان اليوم انه وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة بالإضافة إلي كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك من كحك ، وبسكويت ، ورنجة ، وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، وبتخفيضات تصل إلى 30%.

هذا وقد وزير ‏تقريرا من الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف ‏السلع التموينية خلال فترة العيد .

وأفاد التقرير إلى أن شركتي ‏الجملة (المصرية – العامة) ستفتح مخازنها بنسبة 30% ‏يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف ‏المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع.

وأضاف ‏التقرير إلى أنه سيتم فتح جميع فروع الجملة اعتباراً يوم الجمعة ‏الموافق 6/5/2022 ، وفتح مقار إدارات البيع ، ونوه التقرير أن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات ‏مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن ايضاً.

من ‏ناحية اخرى أكد ‏وزير التموين أن المخابز ستعاود فتح ‏ابوابها أمام المواطنين من أول أيام العيد كما كانت قبل شهر ‏رمضان المبارك ، مشيراً الى صرف ثلاثة أيام عمل بكل مخبز ‏من الدقيق حرصاً من الوزارة على توافر كل إحتياجات ‏المواطن من الخبز المدعم.‏

من جهته قال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ‏أحمد كمال أن وزير ‏التموين قد وجه بإنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك .

وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما شدد وزير ‏التموين على المديريات بضرورة تسيير ‏حملات يومياً على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الإلتزام بكافة الضوابط.