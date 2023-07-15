«التموين»: غلق موسم توريد القمح 2023 في 6 محافظات

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بغلق موسم حصاد وتوريد القمح لموسم 2023 في عدد من نقاط التجميع في محافظات القاهرة، مطروح، البحيرة، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، مع استمرار استلام محصول القمح في عدد 77 نقطة بـ 20 محافظة أخرى.

وحصلت “المال” على نسخة ضوئية من توجيه وزاري رقم 21 لسنة 2023 الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والصادر بتاريخ اليوم السبت 15 يوليو، بشأن حصاد القمح المحلي لموسم 2023 الجاري.

والذي قرر فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الآتي:

المادة الأولي: نظرا لانخفاض الكميات الموردة والمفروزة اليومية من الأقماح المحلية موسم 2023 وبناء على موقف أرصدة الأقماح المستوردة المتاحة للطحن بالموانئ والصوامع والمطاحن التموينية وعملا على توفير أرصدة استراتيجية من الاقماح بهذه المطاحن يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

أولا: أن يتم غلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية وذلك اعتبارات من نهاية عمل يوم الأحد 16 يوليو.

يذكر أن التموين كانت قد حددت عدد 420 نقطة استلام وتجميع على مستوي الجمهورية لتوريد القمح المحلي خلال الموسم الجاري وذلك منذ شهر أبريل الماضي.

ثانيا: مع استمرار التوريد في عدد من المواقع التخزينية الآتية:

محافظة الشرقية : صومعة ههيا . صومعة أبو حماد صومعة صان الحجر شونة دويدة – شونة الإخلاص – شون ( فاقوس المركزية – القرين – سنجها – منيا القمح الجديدة ) ، شون ( ابراهيم حسن – آل سلیم – سنتريس – السباعي – أبو شعبان – صوامع المنى ) – شونة الضحى والعمدة مطاحن جنوب القاهرة ) .

محافظة البحيرة : مجمع صوامع دمنهور ( الزاوية ) – صومعة النوبارية – شونة مضرب أبو حمص – شونة مصنع علف الدلنجات )

محافظة الدقهلية : ( صومعة بنى عبید صومعة ميت غمر صومعة شربين (صومعة بهرند – شونة السنبلاوين – شونة دكرنس – شونة بلقاس ).

محافظة كفر الشيخ : { صومعة سيدى سالم صومعة دسوق – منجزا ونة بيلا . شونة مطحن دسوق شونة مطحن كفر الشيخ .

محافظة الإسكندرية : صومعة كينج مريوط.

محافظة الإسماعيلية : صومعة القنطرة شرق

محافظة القليوبية: شونة مطحن بنها – هنجر كفر شكر

محافظة الغربية : شونتي ( نمرة البصل قطور ). شونة الفاخر. صومعة شبشير).

محافظة المنوفية : صومعة كفر داود . ( هنجر ميت الكرام . شونة بركة السبع).

محافظة دمياط : شونة مطحن السادات – هنجر كفر سعد.

محافظة الجيزة : ( صومعة أطفيح ).

محافظة الفيوم: صومعة طامية – الصوامع المعدنية مطاحن شونتي ( الشواشنة – ع قلمشاة ).

محافظة بنى سويف : صومعة سدس- شون ( شنرا – سمسطا – إهناسيا )

محافظة المنيا : صومعة الشيخ فضل – صومعة البهنسا صومعة نفرتيتي شونة مطحن ملوى )

محافظة أسيوط : صومعة اسيوط ) عرب العوامر ) – شون ( القوصية . أبوتيج – نزلة عبد اللاه )

محافظة سوهاج : صومعة طهطا – ( بنكر طهطا – شونة سوهاج) مطاحن – شونتي ( جهينة – أخميم).

محافظة قنا : شونتي ( فرشوط قوص ).

محافظة الأقصر : شونتي ( أرمنت إسنا ).

محافظة أسوان : شونة صومعة المفالسة (صومعة أسوان شونة كوم أمبو).

محافظة الوادى الجديد : صومعة الخارجة. شونة الفرافرة.

ثالثا: سحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2023 للطحن بنسب الخلط المحددة، من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني تحت اشرف اللجان المشكلة للصرف طبقا للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية موسم 2023.

رابعًا: تكون الأولوية في سحب الاقماح المحلية موسم 2023 من مواقع استلام الاقماح التابعة للجهات المسوقة وتحرر لها محضر غلق وطبقًا للبرنامج التنفيذي لصرف القمح المحلي موسم 2023 المعد بمعرفة لجنة برامج القمح التمويني وذلك على النحو التالي: مراكز تجميع الاقماح المحلية، الشون والهناجر والبناكر، الصوامع.

المادة الثانية: قيام لجنة برامج القمح التمويني بتحديد ترتيب الاماكن التي سيتم سحب الاقماح المحلية موسم 2023 منها وفقا لما ورد بالمادة الاولي من التوجيه.

المادة الثالثة: على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارا من تاريخه.

يشار إلي أن موسم القمح المحلي 2023 مستمر حتي نهاية اغسطس القادم، حيث تم حتي اليوم السبت استلام ما يصل إلي 3 ملايين و410 آلاف و617 طنًا من القمح من المزارعين.