اقتصاد وأسواق

التموين: غلق مخبز بلدي في شقة سكنية بالتجمع الخامس

صاحب المخبز قام بتحويل شقة سكنية إلى مخبز
محمد مجدي 9:11 م, الخميس, 12 نوفمبر 20 9:11 م, الخميس, 12 نوفمبر 20

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أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا لمديرية تموين القاهرة بشن حملة مداهمة لأحد المخابز البلدية المخالفة في التجمع الخامس.

وتبين من خلال معاينة الحملة صحة الشكوي التي تقدم بها أحد ساكني الحي الثالث بالتجمع الخامس، أن صاحب المخبز قام بتحويل شقة سكنية وهي من ضمن شقق الإسكان الاجتماعي إلي مخبز.

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التحفظ على معدات انتاج الخبز

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين لـ«المال»، إنه تم التحفظ على معدات المخبز، وتحرير محاضر لصاحب الشقة السكنية وهي محضر إقامة مخبز بلدي دون حصوله على تراخيص، ومحضر استخدام دقيق مدعم.

جهاز مدينة التجمع الخامس تغلق الشقة السكنية

كما قام جهاز مدينة التجمع الخامس بغلق الفتحة التي أحدثها صاحب الشقة السكنية لاستخدامها منفذ بيع للخبز.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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