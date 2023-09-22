«التموين»: غلق تام لجميع خوادم الاتصالات وخدمات المطاحن اليوم الجمعة

كشفت الغرفة التجارية بكفر الشيخ عن صدور تعميم من وزارة التموين على مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بخصوص العمل غدا الجمعة بالمطاحن.

وذكر رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ حاتم عبدالغفار، أن الخطاب الذي أصدره المحاسب أحمد سليمان مستشار وزير التموين لشئون قطاع الرقابة والتوزيع، تضمن أنه بالإشارة إلى الكتاب الوارد من شركة تطبيقات الكروت الذكية “سمارت” بشأن إجراء صيانة وتحديث للأجهزة الخاصة بالشبكة الرئيسية لمركز معلومات مصر وذلك يوم الجمعة 22 سبتمبر بدءا من الساعة الواحدة والنصف صباحا وحتى الساعة الرابعة صباحا مما يستدعي غلق تام لجميع خوادم الاتصالات وكذلك وقف خدمات المطاحن خلال الفترة المذكورة.

وذكر أن الكتاب تم التأشير عليه من قبل وزير التموين بتاريخ 20 سبتمبر، بأن يعتمد ويتم اتخاذ اللازم والتنبيه على جميع المديريات والمطاحن بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم في ضوء ما تأشر به من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتنبيه على المطاحن وجميع الأنشطة التموينية المعنية بذلك.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر سبتمبر، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث تصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

ويجرى توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير الحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.