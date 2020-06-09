اقتصاد وأسواق

التموين : غلق باب المرحلة الرابعة من جمعيتي 30 يونيو

2000 طلب تم التقدم بهم من أول مارس حتى الآن
محمد مجدي 8:35 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20 8:35 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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أصدر الدكتور على المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، توجيهاته لإدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين بغلق باب التقدم لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة اعتبارا من ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، والاكتفاء بما تم تقديمه من طلبات حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ٢٠٠٠ طلب منذ فتح باب التقديم في الأول من مارس حتى الآن.

وأكد المصيلحي في بيان صحفي بأن جميع طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الرابعة سيتم دراستها، وفحصها بعد تمام انتهاء تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة بأقسامها المختلفة خلال الفترة القادمة.

وشدد المصيلحي على أن منافذ جمعيتي قد ساهمت في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة.

وقال إن بذلك يصل عدد المنافذ التي تم افتتاحها حتى الآن 4764 منفذ تعمل جنبا إلى جنب مع بدالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لصرف السلع التموينية والسلع الحرة للمواطنين.

وأضاف توفير السلع بكميات واسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين، فضلا عن مساهمة المشروع الحقيقية في توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تطوير منافذ تجارة التجزئة أحد أهم عناصر التجارة الداخلية.

علما بأن شروط التقدم للمشروع في المرحلة الرابعة هي نفس الشروط السابقة في مراحله الثلاثة، والتي تنص على اشتراطات خاصة بالمتقدم، وشروط خاصة بالموقع والمساحة، فضلا عن فتح المنافذ في المناطق الأكثر احتياجا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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