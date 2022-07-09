التموين : غرف العمليات المركزية بالمديريات تتابع توافر الخبز المدعم وصرف السلع

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بإلاضافة إلى غرف العمليات المركزية بالمديريات التموينية بدأت أعمالها لمتابعة توافر السلع بالأسواق، وكذلك عمل المخابز وعمل منافذ صرف السلع التموينية.

وأشار وزير التموين في بيان اليوم أن غرف العمليات تحت رئاسته المباشرة، ويتم متابعتها لحظة بلحظة للاطمئنان على توافر السلع بالأسواق.

مؤكدا أن كل مخبز به مخزون استراتيجى من الدقيق يكفى لمدة أربعة أيام، وأنه تم صرف استعاضات السلع لمنافذ صرف السلع التموينية.

بينما قال أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المصيلحى قد وجه المديريات التموينية بتسيير حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع والأسواق للتأكد من توافر السلع والتزام المخابز بالعمل لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية.

وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية مستمرة بعملها خلال إجازة العيد حتى ثالث أيام العيد مع توفير اللحوم بها وضخ كميات كبيرة من السلع بها أيضًا.