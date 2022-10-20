التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف الدقيق للمخابز ومصانع المكرونة

‏أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية توجيهًا اليوم لقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بإنشاء غرفة ‏عمليات مركزية برئاسة أحمد مهدي مستشار ‏الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، وشملت التوجيهات لقطاع الرقابة والتوزيع بمتابعة ما يصرف ‏يومياً من دقيق لمخابز انتاج الخبز الحر والفينو والتزامها ‏بالاسعار والاوزان المقررة ، طبقا للتوجيه الوزاري الذي ينص ان ‏يكون وزن الخبز الحر 75 جرام ليباع بواحد جنيه، والفينو وزن ‏‏40 جرام ب 75 قرش، ووزن 60 جرام بجنيه واحد، والتزام ‏اصحاب تلك المخابز بالاعلان عن الاوزان والاسعار على باب ‏المخبز مباشرة.

وصرح احمد مهدي مستشار ‏وزير التموين والتجارة الداخلية ان الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه ‏بمتابعة استلام المطاحن انتاج 72% كميات الدقيق او الاقماح ‏المطلوبة بالأسعار المقررة لصرفها الى مصانع المكرونة ‏التي تصرف انتاجها للمنظومة التموينية.

واشار الى ان غرفة ‏العمليات المركزية منعقدة طوال الايام وتتابع الأمر لحظة بلحظة ‏مع المطاحن ،ومديريات التموين للتاكد من التزام الكل بالتوجيهات ‏الوزارية في هذا الشأن.

وأضاف ان المديريات والأجهزة الرقابية ‏التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك تقوم بتسيير ‏حملات يومية لمتابعة الالتزام المخابز الحرة بالاسعار والاوزان ، ‏مشدداً ان من المخالف يتعرض لغرامه قيمتها 10 آلاف جنيه.‏