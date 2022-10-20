التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف الدقيق للمخابز ومصانع المكرونة

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا اليوم لقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بإنشاء غرفة عمليات مركزية برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، وشملت التوجيهات لقطاع الرقابة والتوزيع بمتابعة ما يصرف يومياً من دقيق لمخابز انتاج الخبز الحر والفينو والتزامها بالاسعار والاوزان المقررة ، طبقا للتوجيه الوزاري الذي ينص ان يكون وزن الخبز الحر 75 جرام ليباع بواحد جنيه، والفينو وزن 40 جرام ب 75 قرش، ووزن 60 جرام بجنيه واحد، والتزام اصحاب تلك المخابز بالاعلان عن الاوزان والاسعار على باب المخبز مباشرة.
وصرح احمد مهدي مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بمتابعة استلام المطاحن انتاج 72% كميات الدقيق او الاقماح المطلوبة بالأسعار المقررة لصرفها الى مصانع المكرونة التي تصرف انتاجها للمنظومة التموينية.
واشار الى ان غرفة العمليات المركزية منعقدة طوال الايام وتتابع الأمر لحظة بلحظة مع المطاحن ،ومديريات التموين للتاكد من التزام الكل بالتوجيهات الوزارية في هذا الشأن.
وأضاف ان المديريات والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك تقوم بتسيير حملات يومية لمتابعة الالتزام المخابز الحرة بالاسعار والاوزان ، مشدداً ان من المخالف يتعرض لغرامه قيمتها 10 آلاف جنيه.