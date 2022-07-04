التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع خلال عيد الأضحى

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية إن الشركة المصرية للحوم والدواجن زادت ‏من ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما ‏يقارب 120 طن يومياً، وضخ ما يزيد عن 40 ‏طنًا يوميًا من اللحوم البرازيلية المجمدة بالمجمعات ‏الاستهلاكية، مؤكدًا تخفيض سعرها من 90 جنيها إلى 85 جنيهًا ‏للكيلو الواحد.

وقال المصيلحي في بيان اليوم الإثنين، إنه وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية باستمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أيام ‏وقفة عيد الأضحى وأول وثاني وثالث أيام العيد مع توافر ‏اللحوم بها لتلبية احتياجات المواطنين منها.

من جانبه أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن وزير التموين ‏قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف ‏عمليات مركزية بمديريات التموين، والشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، وصرف السلع ‏التموينية والمخابز في أيام العيد.

وقال كمال إن ذلك للتأكد من جودة المعروض ‏من السلع وجودة الخبز ، والتأكد من وصول الدعم إلى ‏مستحقيه، كما أن اللحوم الضأن المبردة تباع بالمجمعات بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد، ‏واللحوم السوادني الطازجة 115 جنيهًا للكيلو، والخراف الحية سعر الكيلو قائم 90 جنيهًا في شوادر وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، والجهات التابعة، ومديريات التموين تسير حملات يومياً للتأكد من توافر السلع ‏وعمل المخابز وبدالي التموين.