التموين عن قرار نظام صرف الخبز: هدفه القضاء على بعض حيل أصحاب المخابز

أكد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين في الاسكندرية أنه لا تغير في نظام صرف الخبز على بطاقة التموين قائلاً : ” مافيش حاجة حصلت حصة المواطن ثابتة خمسة أرغفة لكل فرد في البطاقة وبيصرف حصة يومية .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون.

وقال: “صدرت شائعات أن المواطن هيصرف يوم وسوف ينتظر حتى اليوم الثالث ونجم عنها شائعات زي تخفيض حصص المخابز أو أن حصته من الدعم الخا ص البخبز هتقل وهو كلام عاري من الصحة حصة المواطن ثابتة خمسة أرغفة لكل فرد على بطاقة التموين” .

وأضاف: كل ما هنالك أن هناك بعض المواطنين يقومون بصرف حصة يوم أو إثنين أو ثلاثة لتخزينها بدلاً من التوجه للمخابز بشكل يومي بصرف الحصة اليومية .

وتابع : “من الطبيعي عند قيام المواطن في يوم من الايام بصرف حصة يومين أو ثلاثة دفعة واحدة أنه لن يتوجه لصرف حصته إلا في اليوم الرابع لأنه قام بتخزين حصص الايام الثلاثة السابقة وده الطبيعي وهذه ظاهرة أخذت أكبر من حجمها اليوم وسط تصاعد الشائعات رغم أنها مطبقة منذ مطلع يونيو” .

وقال سعد الله: ” القرار أن المواطن يصرف يومياً حصته اليومية وهي خمسة أرغفة لكل فرد على بطاقة التموين ولو صرف يومين أو ثلاثة مقدماً عشان مايروحش كل يوم حقه.

و أستكمل سعد الله قوله: لكن مش هيصرف إلا في اليوم الثالث مثلاً طالما حصل على حصته مقدماً للايام السابقة فلو صرف ثىثة ايام مسبقاً ماينفعش ينزل يوم تاني ياخد تاني لو راح السبت وأخذ معاه السبت والاحد والاثنين ماينفعش يروح ياخد تاني “

مبيناً أن النظام لم يتغير والمواطن كان بيسحب من رصيد نقاطه بشكل عادي لكن ماحدث هي ظاهرة ترك بعض المواطنين بطاقتهم لدى بعض المخابز وكان صاحب المخبز ممكن يصرف بيها من غير علم المواطن .

و قال سعد الله أن صاحب المخبز كان ممكن يقوم بصرف الخبز المدعم من البطاقة و لا يعطي الخبز للمواطن، وهذا من حساب رصيد نقاط صاحب البطاقة، لكن وفقاً للنظام الجديد ده مش هيحصل حتى لو ساب البطاقة عند المخبز “

و أوضح أن مشاغل المواطنين اليومية ومع تركهم البطاقة لدى بعض أصحاب المخابز كان ممكن على مدار الشهر يتسرب من حصته 50 أو 100 رغيف لكن القرار الاخير معناه أن المواطن يكون على دراية بما سيتم صرفه وماتبقى منه .