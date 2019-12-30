التموين عن دعم البطاقات بـ 1250 جنيها : يسأل عنها اتحاد الغرف التجارية

على الرغم من إعلان اتحاد الغرف عن تفاصيل المبادرة

قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن إضافة مبلغ مالي على البطاقات التموينية والذي تم إثارته في وسائل الإعلام المختلفة من قبل اتحاد الغرف التجارية لا توجد أي تفاصيل عنه لدي وزارة التموين.

وفي تصريح خاص لـ”المال”، أوضح كمال أن هذه مبادرة اتحاد الغرف التجارية الـ 1250 جنيه ويسأل عنها اتحاد الغرف التجارية نفسه ، ولا توجد تفاصيل لدينا بشأنها.

وكان عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن مبادرة اتحاد الغرف التجارية لإضافة 1250 جنيها لكل مواطن على البطاقات التموينية تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل مبادرة اتحاد الغرف التجارية

بينما كشف المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفاصيل إضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 أشهر بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020.

وأكد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج مساء dmc ، المذاع على فضائية dmc ، أن المبادرة ممولة من الغرف التجارية ضمن مبادرة الرئيس لخفض الأسعار “اشتري المصري”.

وأكد أن أصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الشراء من المحال التجارية المشتركة في المبادرة، وهي 4500 فرع للمحال الكبرى .

وأشار إلى وجود 525 فرعا أيضا في قطاع الأعمال العام بإجمالي 5100 محل بكل المحافظات بالإضافة إلى 10000 موزع للشركات.

وأوضح أن البنك المركزي سيوفر الأجهزة الخاصة بكروت التمويل مثل كروت الائتمان.

وأوضح أن هناك مبلغا سيتم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من 70 لـ 80 مليار جنيه موزعة على 6 شهور ضمن المبادرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري.