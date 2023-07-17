«التموين» عن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب: مصر لديها احتياطات من القمح تغطي ستة أشهر

قلل الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، من تأثيرات إنسحاب روسيا من اتفاق الحبوب المهم الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود على السوق المحلية قائلاً: “بوجه عام من السابق لأوانه أن نحكم على هذا الأمر لأن أي اضطرابات تحدث في سلاسل الإمداد بشكل سلبي يكون لها أثر على الأسعار، وحدث زيادة في أسعار الأقماح على شاشات البورصات العالمية بنسبة 2.7%”.

وقال خلال مداخلة خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الكثير من الدول عقدت اتفاقيات لاستيراد القمح بعيدًا عن روسيا وأوكرانيا، تحسبًا لخروج روسيا من اتفاق تجميد الحبوب.

وأكد أن مصر ومنذ جائحة كورونا استوعبت المتغيرات العالمية التي أدت لاضطراب سلاسل الإمداد وحتى الحرب الروسية الأوكرانية وعملت على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع وزيادة السعات الاستيعابية قائلا: “مصر حاليا لديها احتياطات أمنة من عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها القمح، ولدينا احتياطي يغطي مدة ستة أشهر”.

وواصل: “الأمر الثاني تنويع سلاسل الإمداد بلغت 22 منشأ وكان في وقت كورونا تركز في أسواق القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة 80%، والآن لدينا تنوع في إمدادات مصادر الأقماح منذ أزمة كوفيد 19”.

وقال: “استوعبنا درس أن يكون لدينا احتياطات أمنة وسعات تخزينية كبيرة لاستيعاب تلك الاحتياطات”.