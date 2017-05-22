التموين: عرض خطة المناطق اللوجيستية على الوزراء قبل 30 يونيو

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، إنه جاري دراسة الأراضي المتاحة التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية مع المحافظين لدراسة الميزة النسبية لها من حيث المساحة والموقع، وملائمتها لإقامة سوق أو منفذ أو سلسلة تجارية.

وأضاف المصيلحي أن خطة الدولة تهدف إلى توفير السلع بأسعار عادلة وتحقيق هوامش ربح مرضية، من خلال تقليل حلقات التداول بإقامة المناطق اللوجيستية.

وعن توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة، أكد استقرارها خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الإنتاج وارتفاع قيمة الجنيه.