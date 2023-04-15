التموين: طرح 626 طن كحك و400 كيلو رنجة يوميا بالمجمعات الاستهلاكية

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك وعيد شم النسيم.

وأكد محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال جولة تفقّدية على منفذ أحمد عرابي، التابع للشركة في المهندسين بالجيزة، أنه يتم طرح 626 طن كحك وبسكويت عبد الفطر المبارك، في عدد 313 فرعًا تابعًا للشركة في القاهرة والجيزة.

وأضاف أنه يتم طرح من 300 إلى 400 كيلو رنجة يوميًّا بمناسبة شم النسيم، في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏وشركتي النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وفروع شركات المخابز والمطاحن.

وأشار أبو مندور إلى أنه يتم يوميًّا ضخ من 1 إلى 2 طن من الكحك والبسكويت والرنجة، لكل فرع تابع للشركة، بعدد 313 فرعًا في القاهرة والجيزة.

ونوه أبو مندور بأن هناك مخزونًا إستراتيجيًّا من السلع بالمخازن الفرعية يصل إلى 3 أشهر، وبنحو 6 أشهر بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وذكر رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أن الفروع الاستهلاكية التابعة للشركة مستمرة في فتح أبوابها للمواطنين، خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ولفت أبو مندور إلى أنه يتم ضخ كعك وبسكويت عيد الفطر المبارك في 500 منفذ “جمعيتي” تابع للشركة، إضافة إلى 42 سيارة متنقلة.