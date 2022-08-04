التموين: طرح 50 ذبيحة يوميا في فروع المجمعات الاستهلاكية

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح اللحوم البرازيلية المجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وذلك بعد تخفيض سعر البيع إلى 79 جنيها بدلا من 90 جنيها.

أكد احمد حواش العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أن الشركة تقوم بتوزيع 50 ذبيحة يوميا على فروع شركتي النيل والاهرام للمجمعات الاستهلاكية في منطقة القاهرة الكبري (القاهرة والجيزة والقليوبية) بعدد 160 فرع .

وقال حواش خلال جولة تفقدية على فرع النيل للمجمعات الاستهلاكية في ألماظة إنه يتم طرح اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 79 جنيها بدلا من 90 جنيها .

واضاف حواش أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية يصل إلى 3 أشهر وما يزيد على 4 أشهر، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجديد عدد من الفروع وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

و أشار العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أن جميع فروع الشركة دخلت منظومة الميكنة كاملة وذلك من خلال توحيد سعر البيع في جميع الفروع.

جاء ذلك بحضور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين.

من جهته قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ ‏يومياً كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية.

وأكد وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي ، ‏مشيراً إلى أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سهلت عليه متابعة ‏حركة السلع بها والتدخل في إي لحظة لضخ السلع حال زيادة ‏الطلب عليها.

واضاف كمال أن الشركة ‏القابضة بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو ‏إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع ‏بها ، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات أيضا.

وأكد كمال أن جميع ‏احتياجات منافذ جمعيتي والسيارات المتنقلة من اللحوم المجمدة البرازيلية متوفرة.‏