التموين: طرح 5 آلاف طن لحوم برازيلية بسعر160 جنيهًا للكيلو

أكد العميد محمود السعدني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم الكشف على الأبقار واللحوم وتوريدها الي المجزر التابع للشركة في البساتين.

وأضاف السعدني خلال جولة المركز الاعلامي بوزارة التموين على مجزر البساتين، أنه على الرغم من الازمة التي تشهدها دولة السودان، إلا أن عمليات الضخ من السودان مستمر، حيث يوجد في محجر توشكي كميات كبيرة من الرؤس الحية ، وعلى الحدود داخل السودان كمية مماثلة يتم استعاضتها بشكل دوري.

وتابع السعدني أنه تم استلام م 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتى كدفعة أولي من اجمالي الكمية المتفق عليها والتي تبلغ 12 ألف رأس ماشية، ويتم طرح كيلو اللحوم المستوردة من جيبوتي بسعر 195 جنيهًا.

وأشار السعدني إلي أنه يوجد أيضَا 5 الاف طن لحوم برازيلي بسعر 160 جنيهًا داخل ثلاجات مجزر البساتين، علاوة على ذلك 1000 طن لحوم مجمدة هندية سعر الكيلو 130 جنيه.

وأكد السعدني أن قيام وزارة التموين والتجارة بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجه والمبردة ساهم فى تحقيق التوازن بأسعار اللحوم

وناشد السعدني المواطنين شراء ما يكفيه من احتياجاته من اللحوم المطروحة في المجمعات الاستهلاكية وعدم التكالب على الشراء، مؤكدًا توافر كافة اللحوم سواء طازجة او مبردة او مجمدة في 1350 منفذ استهلاكي على مستوي الجمهورية، إضافة إلي السيارات المتنقلة وشوادر اللحوم.

بينما قال عمر عوض مدير قطاع اللحوم في الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أنه تم الحفاظ على مخزون استراتيجي من اللحوم خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في تغطية احتياجات السوق المحلية من كافة اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، كما أن إمداد اللحوم السودانية بدأت تستمر مجددًا.

وأضاف عوض انه طبقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم فتح مناشئ جديدة من جيبوتي، وخلال 48 ساعة ستصل شحنة لحوم من اوغندا، إضافة إلي الإتجاه للتعاقد مع الصومال في استيراد اللحوم المبردة.