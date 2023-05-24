التموين: طرح 37 ذبيحة سوداني بفروع النيل للمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير نحو 37 ذبيحة سودانية بفروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وإحداث توازن في المعروض بالسوق المحلية.

وقال المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس بلغت 5 أطنان تم توزيعها علي 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

وأضاف رشدي أنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو ، لافتاً إلي أن عمليات التوزيع تتم وفقا لجداول زمنية محددة ، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد رشدي أنه جاري مضاعفة كميات اللحوم التي يتم طرحها بالمنافذ خلال الأيام المقبلة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار رشدي إلي أنه تم إستقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.