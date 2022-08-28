التموين: طرح 29 سلعة وصرفها لحاملي البطاقات خلال سبتمبر

أكد طلعت حسن وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الجيزة أنه سيتم بدء صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر لنحو 64 مليون مواطن مقيدين فى 23 مليون بطاقة تموينية بداية من يوم الخميس القادم.

وأضاف خلال جولة وزارة التموين صباح اليوم على مخزن زغلول التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الجيزة ومحال البقالة التموينية، أنه سيتم طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية صرف الدعم الاستثنائي لنحو 36 مليون مواطن مقيد على 9.1 مليون بطاقة تموينية.

واوضح أنه سيتم اضافة 100 جنيه لنحو 7.8 مليون بطاقة تموينية مقيد عليها اسرة واحدة، و200 جنيه لعدد 963 ألف بطاقة تموينية مقيد عليها اسرتين فأكثر ، و300 جنيه لنحو ألف بطاقة تموينية مقيد عليها 3 أسر فأكثر.

وأشار إلي أن عدد البطاقات التموينية في محافظة الجيزة يصل إلي 1.8 مليون بطاقة تموينية مقيد عليها 5.5 مليون مواطن، يقومون بصرف سلع تموينية شهريًا بقيمة 500 مليون جنيه .

وقال وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه يتم شهريًا صرف 11 الف و500 طن سكر، و 9 آلاف طن لكل من الزيت، والمكرونة، والأرز، وذلك من عبر 1630 بقال تمويني، و630 منفذ جمعيتي.

وأضاف حسن ان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية في البطاقات يتراوح من 3 الي 6 اشهر.

بينما قال علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدي شركات وزارة التموين ، أنه تم استلام جميع السلع الاضافية الخاصة بمنظومة المقررات التموينية والتي سيتم البدء في صرفها للمواطنين بداية من سبتمبر المقبل.

واضاف سالم أن تلك السلع هي طحينة بيضاء ظرف 24 جرام بسعر 2 جنيه، المربي انواع 350 جراما بسعر 14 جنيه ، التونة مفتتة 140 جراما بسعر 12 جنيه ، دقيق معبأ ورقي و بلاستيك 1 كيلو بسعر 11 جنيهًا.

بينما قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية في الجيزة انه تم اليوم استلام حصص المقررات التموينية لشهر سبتمبر المقبل من مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة ، وذلك لبدء طرحها للمواطنين بداية من يوم الخميس القادم.

من جهته طالب رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، حاملي البطاقات التموينية عدم التزاحم و التكالب على صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الشحات أنه مسموح للمواطن حامل البطاقة التموينية صرف حصته على 4 فترات خلال الشهر الجاري وذلك من خلال بون الصرف الخاص بالبطاقة التموينية.