التموين: طرح 20 ألف طبق بيض يوميا بالمجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من بيض المائدة في الفروع الاستهلاكية التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته تلك السلعة الهامة ، حيث تراوحت اسعار طبق البيض من 70 الي 85 جنيها.

و في هذا الشأن أبرم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والإتحاد الداجني اتفاق بطرح 20 ألف طبق بيض أبيض يوميا بالفروع الاستهلاكية.

و قال اللواء إيهاب عبدالرحمن رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أنه يتم طرح طبق البيض الابيض بسعر 65 جنيه في الفروع التابعة للشركة و شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية، حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الداجني على نقل بيض المائدة من خلال سيارات نقل الاتحاد الي الفروع الاستهلاكية.

و من جهته أكد أحمد حواش العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أنه يتم توريد نحو 5250 طبق بيض أبيض يوميا فى فروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 400 فرع .

و قال حواش أن تلك الكميات التي يتم توريدها بواقع 5 سيارة تريلا حمولة السيارة الواحدة 1050 طبق بيض أبيض ، و تتراوح زنة الطبق الواحد 1800 و 1900 جرام .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منفذ احمد عرابي بالمهندسين التابع لشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية بحضور رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين .